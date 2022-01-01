Компания BAZMAN специализируется на изготовлении емкостного и очистного оборудования из полипропилена, стеклопластика, металла и футированного бетона. Наши специалисты работают в этом направление не один год, поэтому мы точно знаем, как получить качественную продукцию, так как выбираем испытанное и качественное сырьё на рынке. Для нас не составит труда изготовить резервуары любой сложности для самых разных целей и задач по чертежам Заказчика.
Производство емкостей методом экструзионной сварки, обеспечивает высокую прочность швов.
У нас широкий ассортимент полипропиленовой продукция различного назначения, которая используется в быту, на стройках, в промышленности, а также во многих других сферах. Емкости используются для хранения, перевозки воды (технической, питьевой), продукции ликероводочной и безалкогольной промышленности. Их используют для засолки и квашения грибов, овощей.
Полипропиленовые емкости представляют собой цилиндр, прямоугольник или квадрат, различных размеров, имеющие по всему периметру ребра жесткости.
Исполнение может быть наземное (предусматриваются ложементы), подземное, в обваловке, на раме автомобиля.
Мы можем изготовить полипропиленовые емкости от 1 до 10 000 м3.
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