Компания BAZMAN специализируется на изготовлении емкостного и очистного оборудования из полипропилена, стеклопластика, металла и футированного бетона. Наши специалисты работают в этом направление не один год, поэтому мы точно знаем, как получить качественную продукцию, так как выбираем испытанное и качественное сырьё на рынке. Для нас не составит труда изготовить резервуары любой сложности для самых разных целей и задач по чертежам Заказчика.

Производство емкостей методом экструзионной сварки, обеспечивает высокую прочность швов.

У нас широкий ассортимент полипропиленовой продукция различного назначения, которая используется в быту, на стройках, в промышленности, а также во многих других сферах. Емкости используются для хранения, перевозки воды (технической, питьевой), продукции ликероводочной и безалкогольной промышленности. Их используют для засолки и квашения грибов, овощей.

Полипропиленовые емкости представляют собой цилиндр, прямоугольник или квадрат, различных размеров, имеющие по всему периметру ребра жесткости.

Исполнение может быть наземное (предусматриваются ложементы), подземное, в обваловке, на раме автомобиля.

Мы можем изготовить полипропиленовые емкости от 1 до 10 000 м3.

Основные сегменты, в которых работает наша компания:

Оборудование для перекачки стоков

Поставка запорной арматуры

Автоматизация

Поставка лотков водоотводных

Поставка трубы канализационной

Водоподготовка

Производство оборудования для очистки стоков

Производство емкостного оборудования

Производство оборудования для перекачки стоков

Сборочное производство изделий из стеклопластика

Сборочное производство изделий из металла

Футировка