350059, г. Краснодар, ул. Текстильная, д. 19
8 (861) 241-02-03
Наша продукция
Оборудование для очистки Хозяйственно-бытовых сточных вод
Производительностью 3-7 м3/сутки
Производительностью 10-100 м3/сутки
«Мега» КОС 100-10000 м3/сут
Жироуловители BAZMAN ЖЛ-ПП
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БиоДека 10
БиоДека 15
БиоДека 20
Блок-контейнеры
Листы полипропилена
Листовой полипропилен Vikulen вспененный, натуральный
Листовой полипропилен Vikulen сополимер, голубой (PANTONE 298C)
Листовой полипропилен Vikulen сополимер, натуральный
Листовой полипропилен Vikulen сополимер, серый (RAL 7032)
Листовой полипропилен Vikulen сополимер, синий (RAL 1550)
Листовой полипропилен Vikulen вспененный, зеленый (RAL 6005)
Трубы профильные, прямоугольные
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Рекомендации по установке изделий
Контакты
...
Наша продукция
Оборудование для очистки Хозяйственно-бытовых сточных вод
Производительностью 3-7 м3/сутки
Производительностью 10-100 м3/сутки
«Мега» КОС 100-10000 м3/сут
Жироуловители BAZMAN ЖЛ-ПП
Оборудование для очистки Ливневых сточных вод
Прямоугольные
Цилиндрические
Тангенциальная песколовка
Фильтры очистки поверхностного (ливневого) стока ФОПС
Оборудование для очистки Промышленных сточных вод
Насосы и насосные станции
КНС из полиэтилена и полипропилена
КНС из стали
КНС из стеклопластика
Станции повышения давления (СПД) и пожаротушения (СПТ)
Шкафы управления насосами
Серии РП
Серии РПФ (С)
Серии ШТОРМ-ШУ
Серии ШТОРМ-ШУФ (С)
Шкафы управления системами пожаротушения
Колодцы из полиэтилена и полипропилена
Водоприемный
Распределительный
Смотровой
Технический
Гаситель
с УФ обеззараживанием
Для отбора проб
Поворотный, линейный
Емкости и резервуары
Емкости из полиэтилена и полипропилена
Емкости из стеклопластика
Мягкие резервуары
Модульные резервуары МАКСИ
Поверхностный водоотвод
Точечный водоотвод
Водоотвод из нержавеющей стали
Быстротоки по откосу насыпи искусственных сооружений
Парапеты
Подвесные лотки для мостов
Фасадные лотки для мостов
Для частного дома
Бассейны
БиоДека 3
БиоДека 5
БиоДека 8
БиоДека 10
БиоДека 15
БиоДека 20
Блок-контейнеры
Листы полипропилена
Листовой полипропилен Vikulen вспененный, натуральный
Листовой полипропилен Vikulen сополимер, голубой (PANTONE 298C)
Листовой полипропилен Vikulen сополимер, натуральный
Листовой полипропилен Vikulen сополимер, серый (RAL 7032)
Листовой полипропилен Vikulen сополимер, синий (RAL 1550)
Листовой полипропилен Vikulen вспененный, зеленый (RAL 6005)
Трубы профильные, прямоугольные
Присадочный материал
Градирни
Градирня 5
Градирня 10/20
Градирня 30/40
Градирня 50/60
Градирня 80/100
Футеровка
Интернет магазин
Агробаки
Емкости для воды
Емкости для дезинфекции
Емкости для дизельного топлива
Емкости для КАС
Емкости с мешалками
Комплектующие к емкостям
Мягкие емкости
Пищевые ванны
По объему
Погреба ТОРТИЛА
Подземные емкости
Продукция BioDeka
Продукция Юнилос
ЦКТ для пивоварения
Услуги
Компания
О компании
О группе
Партнерам
Производство
Проектирование
Услуги
Проекты
Опросные листы
Техническая информация
Библиотека нормативных документов BAZMAN
Таблица химической стойкости ПП
Таблица сравнения изделий из ПП и стеклопластика
Видеогалерея
Скачать каталоги
Рекомендации по установке изделий
Контакты
BAZMAN
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BAZMAN
Наша продукция
Назад
Наша продукция
Оборудование для очистки Хозяйственно-бытовых сточных вод
Назад
Оборудование для очистки Хозяйственно-бытовых сточных вод
Производительностью 3-7 м3/сутки
Производительностью 10-100 м3/сутки
«Мега» КОС 100-10000 м3/сут
Жироуловители BAZMAN ЖЛ-ПП
Оборудование для очистки Ливневых сточных вод
Назад
Оборудование для очистки Ливневых сточных вод
Прямоугольные
Цилиндрические
Тангенциальная песколовка
Фильтры очистки поверхностного (ливневого) стока ФОПС
Оборудование для очистки Промышленных сточных вод
Насосы и насосные станции
Назад
Насосы и насосные станции
КНС из полиэтилена и полипропилена
КНС из стали
КНС из стеклопластика
Станции повышения давления (СПД) и пожаротушения (СПТ)
Шкафы управления насосами
Назад
Шкафы управления насосами
Серии РП
Серии РПФ (С)
Серии ШТОРМ-ШУ
Серии ШТОРМ-ШУФ (С)
Шкафы управления системами пожаротушения
Колодцы из полиэтилена и полипропилена
Назад
Колодцы из полиэтилена и полипропилена
Водоприемный
Распределительный
Смотровой
Технический
Гаситель
с УФ обеззараживанием
Для отбора проб
Поворотный, линейный
Емкости и резервуары
Назад
Емкости и резервуары
Емкости из полиэтилена и полипропилена
Емкости из стеклопластика
Мягкие резервуары
Модульные резервуары МАКСИ
Поверхностный водоотвод
Назад
Поверхностный водоотвод
Точечный водоотвод
Водоотвод из нержавеющей стали
Быстротоки по откосу насыпи искусственных сооружений
Парапеты
Подвесные лотки для мостов
Фасадные лотки для мостов
Для частного дома
Назад
Для частного дома
Бассейны
БиоДека 3
БиоДека 5
БиоДека 8
БиоДека 10
БиоДека 15
БиоДека 20
Блок-контейнеры
Листы полипропилена
Назад
Листы полипропилена
Листовой полипропилен Vikulen вспененный, натуральный
Листовой полипропилен Vikulen сополимер, голубой (PANTONE 298C)
Листовой полипропилен Vikulen сополимер, натуральный
Листовой полипропилен Vikulen сополимер, серый (RAL 7032)
Листовой полипропилен Vikulen сополимер, синий (RAL 1550)
Листовой полипропилен Vikulen вспененный, зеленый (RAL 6005)
Трубы профильные, прямоугольные
Присадочный материал
Градирни
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Градирни
Градирня 5
Градирня 10/20
Градирня 30/40
Градирня 50/60
Градирня 80/100
Футеровка
Интернет магазин
Назад
Интернет магазин
Агробаки
Емкости для воды
Емкости для дезинфекции
Емкости для дизельного топлива
Емкости для КАС
Емкости с мешалками
Комплектующие к емкостям
Мягкие емкости
Пищевые ванны
По объему
Погреба ТОРТИЛА
Подземные емкости
Продукция BioDeka
Продукция Юнилос
ЦКТ для пивоварения
Услуги
Компания
Назад
Компания
О компании
О группе
Партнерам
Производство
Проектирование
Услуги
Проекты
Опросные листы
Техническая информация
Назад
Техническая информация
Библиотека нормативных документов BAZMAN
Таблица химической стойкости ПП
Таблица сравнения изделий из ПП и стеклопластика
Видеогалерея
Скачать каталоги
Рекомендации по установке изделий
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BAZMAN
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Широкий ассортимент товаров
Быстрая и удобная доставка в срок

Компания BAZMAN специализируется на изготовлении емкостного и очистного оборудования  из полипропилена, стеклопластика, металла и футированного бетона. Наши специалисты работают в этом направление не один год, поэтому мы точно знаем, как получить качественную продукцию, так как выбираем испытанное и качественное сырьё на рынке. Для нас не составит труда изготовить резервуары любой сложности для самых разных целей и задач по чертежам Заказчика.

Производство емкостей методом экструзионной сварки, обеспечивает высокую прочность швов.

У нас широкий ассортимент полипропиленовой продукция различного назначения, которая используется в быту, на стройках, в промышленности, а также во многих других сферах. Емкости используются для хранения, перевозки воды (технической, питьевой), продукции ликероводочной и безалкогольной промышленности. Их используют для засолки и квашения грибов, овощей.

Полипропиленовые емкости представляют собой цилиндр, прямоугольник или квадрат, различных размеров, имеющие по всему периметру ребра жесткости.

Исполнение может быть наземное (предусматриваются ложементы), подземное, в обваловке, на раме автомобиля.

Мы можем изготовить полипропиленовые емкости от 1 до 10 000 м3.

Основные сегменты, в которых работает наша компания: 

Поставка оборудования и комплектующих
  • Оборудование для перекачки стоков
  • Поставка запорной арматуры
  • Автоматизация
  • Поставка лотков водоотводных
  • Поставка трубы канализационной
  • Водоподготовка
Производство
  • Производство оборудования для очистки стоков
  • Производство емкостного оборудования
  • Производство оборудования для перекачки стоков
  • Сборочное производство изделий из стеклопластика
  • Сборочное производство изделий из металла
  • Футировка
Услуги
  • Проектирование
  • Монтажные работы
  • Пуско-наладочные работы
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350059, г. Краснодар, ул. Текстильная, д. 19
8 (861) 241-02-03

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info@bazman.ru

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